Dinamo s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei

"Cainii" s-au impus in sfertul disputat pe teren propriu cu Academica Clinceni, scor 1-0.Deian Sorescu a marcat unicul gol al meciului, in minutul 85, cu o reluare din cativa metri.La doar cateva zile de la infrangerea suferita in campioana in fata ilfovenilor, trupa lui Dusan Uhrin Jr. si-a luat revansa, insa a jucat din nou modest.Valceanu - G. Matei, Patriche, Albu, Dobrescu - Ventura, Sut - Achim, Buziuc, N'Dongala - Markovic.Straton - Kostrna, Puljic, R. Grigore, A. Sin - Filip, Mrzljak - Mihaiu, Fabbrini, Sorescu - Perovic.Celelalte meciuri din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal:FC Petrolul Ploiesti - Sepsi OSK Sf. Gheorghe (stadion "Ilie Oana", ora 17:30)Politehnica Iasi - Universitatea Craiova (stadion "Emil Alexandrescu", ora 20:30)Hermannstadt - FCSB (stadion Municipal, ora 20:00)I.G.