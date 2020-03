FCSB revine in ultimele minute si se califica in semifinalele Cupei Romaniei

Ziare.

Echipa antrenata de Bogdan Vintila a marcat de doua ori in ultimele 10 minute si s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Hermannstadt.Gazdele au deschis scorul in minutul 75, prin Debeljuh.Gruparea "ros-albastra" a jucat modest, insa a reusit sa perforeze poarta adversara gratie unui autogol si a unei combinatii suberbe intre Man si Coman.Dobrosavlevic a trimis mingea in propria poarta, in minutul 84, dupa o centrare din banda dreapta a lui Cretu, iar Coman a punctat cu un lob superb, in minutul 90, dupa ce a primit cu calcaiul de la Man.Novo - Voda, Angheluta, Luchin, Busu - Rimane, Taira - Petrescu, Sintean, Dimitriu - Yazalde.Vasile Miriuta.Vlad - Cretu, Miron, Filip, Pantiru - Popescu, Morutan, Olaru - Popa, Petre, Tanase.Bogdan Vintila.Dinamo, Sepsi si Poli Iasi sunt celelalte echipe calificate in semifinalele competitiei.I.G.