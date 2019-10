Programul complet al meciurilor din optimile Cupei Romaniei

Ziare.

Iata care sunt, mai jos, datele si orele de disputare pentru meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei:Dinamo si Foresta se intalnesc din nou dupa acel celebru 4-5 din 2000, cand Dinamo, condusa de pe banca de Cornel Dinu , pierdea un meci fabulos de la 4-0, meci in care Robert Nita a stralucit si a iesit la rampa intr-un mod incredibil.De retinut ca U Cluj si FCSB s-au mai intalnit recent in Cupa, chiar in finala din 2015, cand stelistii castigau cu 3-0. Viitorul , campioana en-titre din Cupa, a fost eliminata surprinzator runda trecuta, de catre cei de la Sanatatea Cluj. Nici CFR Cluj nu mai este prezenta in aceasta competitie, dupa ce a fost scoasa de FC Botosani la penaltiuri in 16-imi.Toate partidele de mai sus vor fi televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.Optimile de finala ale Cupei Romaniei sunt programate in perioada 29 - 31 octombrie, aceasta reprezentand ultima etapa care se va juca anul acesta.Sferturile, semifinalele (care se joaca in dubla mansa) si finala se vor desfasura in primavara anului 2020.