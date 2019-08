Victorie categorica pentru Steaua in Cupa Romaniei

Ziare.

com

"Ros-albastrii" s-au impus, miercuri, cu scorul de 4-0, golurile fiind marcate de Antohi, Elek, Morariu si Rares Enceanu, fostul jucator al FCSB.Mai departe, in turul al patrulea apar si adversarii tari pentru gruparea din Ghencea, in competitie intrand si formatiile din Liga 2.Iar daca va ajunge in saisprezecimile de finala, Steaua ar putea intalni chiar o formatie din Liga 1 in cupa.ECHIPA DE START A STELEI:Meila - Bactar, Morariu, Neagu, Bajenaru, Ilie, Neagoe, Barbulescu, Rasdan, Antohi, Elek.Rezerve: Iancu, Capota, Mihai, Niculae, Nitu, Robu, Enceanu.M.D.