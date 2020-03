Fabrica Dacia de la Mioveni se inchide si angajatii sunt trimisi in somaj tehnic

Ziare.

Astfel, cei 14.000 de angajati vor intra in somaj tehnic si vor primi 85% din salariu in aceasta perioada, anunta Biziday.Ion Iordache, viceliderul sindicatului de la Automobile Dacia, a declarat ca fabrica se va inchide de joi de la ora 12:00, noteaza Mediafax. El a precizat ca pana acum la Dacia nu exista niciun caz de coronavirus, dar ca sunt oameni izolati pentru ca au intrat in contact cu persoane venite din zone cu probleme.Ion Iordache a mentionat ca uzina nu are in prezent probleme cu furnizorii si ca este in continuare aprovizionata cu componente.Marti s-a anuntat ca si angajatii Ford Craiova sunt trimisi in somaj tehnic din cauza coronavirusului si vor primi 78% din salariu. Aici lucreaza peste 6.000 de persoane.