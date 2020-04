Productia masinilor Dacia, la Mioveni, repornita in totalitate in luna mai

Ziare.

Joi, sindicalistii din uzinele Dacia de la Mioveni si reprezentantii patronatului au semnat unPotrivit reprezentantilor angajatilor, oamenii se pot intoarce la munca doar in conditii de siguranta, asa ca s-a stabilit ca intreaga activitate de productie de masini sa fie reluata incepand cu"Noi am analizat ce se intampla in Romania. Am vazut cam cum se prevede problema pandemiei si am dat ragaz angajatorului nostru, Dacia, sa faca toate conditiile pentru a relua in conditii de securitate activitatea pentru toti salariatii", a declarat Nicolae Pavelescu, lider sindicatul Dacia.Potrivit reprezentantilor sindicatului din fabrica Dacia,Tot atunci, alti 190 de oameni vor incepe sa lucreze in departamentul "presaj", unde se produce o parte din piesele folosite la fabricarea autoturismelor.Pavelescu spune ca cei 440 de angajati care, iar angajatii din categoria de risc, predispusi imbolnavirii cu COVID-19, vor sta acasa.. In schimb, la uzina de mecanica, a doua zi dupa Paste, vor incepe lucrul 250 de oameni, intr-o singura echipa. In zona de vehicule, va lucra presajul cu 190 de oameni, in doua echipe. Lucrul se face pe baza de voluntariat si vom avea in vedere ca oamenii care sunt expusi, adica, cei cu boli cronice, boli profesionale, sa fie evitati, chiar daca vor dori sa lucreze voluntar", a spus liderul de sindicatul Dacia.Potrivit unor surse din cadrul uzinelor Dacia, pana la reluarea integrala a activitatii, angajatii Dacia vor sta acasa in conditiile negociate in contractul colectiv de munca.La randul sau,a transmis un comunicat de presa in care arata ca, in acord cu partenerii sociali si din respect pentru protejarea si siguranta angajatilor, toate masurile sanitare de protectie in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv activitatea de fabricatie derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni.Astfel, incepand cu data de, activitatile de productie ale celor doua uzine vor fi reluate pe baza de voluntariat:- Uzina Mecanica si Sasiuri este pregatita sa redemareze activitatea in echipa redusa de lucru- Uzina Vehicule va relua productia in departamentul Presaj, in 2 schimburiDin data de 4 mai, vor reincepe activitatile ambelor uzine, mai transmite conducerea Dacia.Pe tot parcursul perioadei in care activitatea de productie a fost intrerupta au fost definite si aplicate masuri pentru a proteja angajatii in perspectiva revenirii acestora la lucru. AcesteAngajatii vor fi informati despre necesitatea respectarii masurilor luate pentru protejarea sanatatii lor si a colegilor.Inca de la debutul crizei pandemice, generata de noul virus COVID -19, Groupe Renault Romania s-a asigurat sa ia masuri adaptate de protectie pentru ansamblul angajatilor din toate sediile unde isi desfasoara activitatea.