Austriecii au testat Dacia Duster timp de un an: Concluziile trase de junalisti

Pentru a fi siguri ca stiu tot ce trebuie despre Duster, austriecii de la Motor.at au decis sa-l testeze timp de un an de zile inainte sa prezinte concluziile lor.Sursa citata scrie ca Duster a trecut cu brio testelor la care a fost supus si a primit "certificatul de absolvire".Austriecii amintesc ca au testat Dusterul pe autostrazile din Germania si Ungaria, pe drumurile forestiere din Slovenia si in traficul urban din Viena, iar "candidatul nu a prezentat semne serioase de uzura dupa un an" si nu a avut niciun defect.Totodata, jurnalistii mentioneaza ca au fost nemultumiti de calitatea scaunelor, din cauza carora au avut dureri de spate dupa drumurile lungi. De asemenea, butoanele din interior nu sunt iluminate noaptea.In schimb, austriecii s-au declarat surprinsi de calitatea materialelor din interior, care "nu mai aminteste de plasticul trist din trecut". Manevrabilitatea este un alt plus al Dusterului, in opinia austriecilor."Per total, Duster este o alternativa serioasa pentru modelele second hand din aceasta clasa", a comentat sursa citata.Dupa un an de utilizare, austriecii au dus Dacia Duster si la un service pentru a vedea in ce conditii se prezinta masina.S-a constatat asadar ca farurile nu erau reglate la intensitatea normala si ca masina a prezentat cateva semne superficiale de zgarieturi pe partile laterale si bare, din cauza utilizarii pe drumurile inguste din paduri.Scaunele si covorasele nu au prezentat nicio urma de uzura, iar masina nu a avut erori dupa ce a fost testata.C.S.