Cat costa un kilometru parcurs cu Dacia Duster

Astfel, publicatia Motorbox a calculat costurile pentru toate motorizarile disponibile pe Duster.Calculul italienilor e facut pe o durata de 10 mii de kilometri si tine cont de: pretul de achizitie, consumul de combustibil, revizii, asigurare si chiar uzura anvelopelor.Castigatoarea acestui test a iesit versiunea diesel 1.5 dCi de 90 cai putere, in varianta 4x2, cu un cost pe kilometru de 0.48 euro.Duster 1.5 dCi si 90 cp (diesel), in varianta 4x2: 0.48 euro/km;Duster 1.5 dCi si 110 cp (diesel), in varianta 4x4: 0.50 euro/km;Duster, 1.6 si 115 cp (benzina): 0.59 euro/km pentru varianta 4x2 si 0.63 pentru varianta 4x4;Duster, 1.2 TCe si 125 cp (benzina): 0.52 euro/km pentru varianta 4x2, respectiv 0.55 euro/km pentru varianta 4x4.Duster, cu GPL: 0.55 euro/km.Ca o comparatie cu un SUV de lux, Land Rover Velar are un cost de 3,78 euro pe kilometru.12.350 de euro e pretul de pornire pentru noua generatie a SUV-ului fabricat la Mioveni.I.G.