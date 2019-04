Ce probleme au depistat francezii la Dacia Duster 2019

Puncte forte

Puncte slabe

Ziare.

com

2019 a venit in gama Dacia cu motorizari noi, atat diesel, cat si pe benzina, iar francezii au luat la puricat SUV-ul produs la Mioveni.Concluzia a fost ca "noua generatie a Daciei Duster e putin mai scumpa ca precedenta, dar in continuare nu are rival".Pe langa multe puncte forte, cum ar fi pretul si comportamentul SUV-ului atat pe sosea, cat si in off-road, jurnalisti francezi evidentializeaza si cateva puncte slabe.Dar iata concluziile trase de publicatia citata mai sus:- Preturi imbatabile si comportament bun;- O directie mai usoara si o izolare fonica mai buna;- Suspensie confortabila pentre sosea si eficienta in off-road;- Echipamente modernizate si un tablou de bord desenat mai bine;- Portbagaj incapator si locuri bune in spate pentru un SUV cu o dimensiune de 4.34 metri;- De recomandat motorizarile dCi de 95 cai putere si TCe de 150 cai putere.- Scaunele din fata nu sunt asa confortabile la un drum lung;- De asemenea, confortul lasa de dorit pe bancheta din spate;- Echipamentele moderne sunt accesibile doar in dotarile de top sau ca optionale;- Varianta de baza e lipsita de farmec si slab dotata;- Zgomotul pompei de combustibil la motoarele dCi;- Din 2019, Duster nu mai ofera cutia automata EDC.La inceputul acestui an, Dacia a inlocuit motorizarile diesel de 90 si 110 cai putere cu unele cu sistem SCR si AdBlue, de 95, respectiv 115 cai putere.De asemenea, producatorul auto roman ofera o noua generatie de motorizari pe benzina: 1.3 TCe cu 130 de cai putere si 1.3 TCe cu 150 de cai putere si filtru de particule.13.000 de euro e pretul de pornire al Daciei Duster in Romania.I.G.