Concluzia trasa de presa britanica dupa ce a testat Dacia Duster

"Calitate socant de accesibila", aceasta este concluzia trasa de jurnalistii de la Express and Star dupa ce au testat Dacia Duster."Primul Duster pe care l-am condus a fost in 2014 si, ca si acum, am ramas socat de cat de accesibil este acest SUV, cu un pret de pornire de 10.995 de lire sterline", a adaugat sursa citata.In plus, britanicii scriu ca Dacia Duster este si placut de condus in pofida pretului."Te-ai putea astepta ca un vehicul de buget sa fie destul de plictisitor si utilitar, insa Duster nu face parte din aceasta categorie", a mai comentat sursa citata.Versiunea testata a fost cea pe benzina, capabila sa dezvolte 130 CP, iar britanicii au apreciat "cuplul bun".Ca parti negative, britanicii au remarcat insonorizarea de slaba calitate si aspectul din habitaclu, prezentat ca fiind "mai degraba functional decat luxos"."Dacia poate suferi in continuare de anonimatul marcii, dar asta se schimba tot timpul avand in vedere ce primesti pentru banii oferiti. Socant de accesibil este descrierea perfecta", a incheiat sursa citata.C.S.