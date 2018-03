Dacia Duster isi spulbera rivalele pe partia de schi (Video)

Ziare.

Partia din localitatea Sorenberg, situata in Alpii elvetieni, a fost gazda acestei intreceri neobisnuite, care a fost organizata de publicatia Carplanet.SUV-urile puse la incercare au fost Jeep Compass, varianta cu motor de 1,4 litri si 170 de cai putere, Opel Mokka (16 litri si 136 de cai), Renault Koleos (1,6 litri si 130 cai), Mazda CX-5 (2 litri si 165 de cai), Nissan Qashqai (1,6 litri si 130 de cai) si Dacia Duster, in varianta cu motor de 1,6 litri si 115 cai putere.Un Pistenbully, utilaj specializat pentru amenajarea si intretinerea pistelor, a fost folosit pentru a stabili timpul de referinta.Apoi, toate cele sase autoturisme de teren au fost nevoite sa parcurga traseul, care a fost unul spre varful partiei pentru a testa atat puterea, cat si aderenta.Cu un timp de 51:44 secunde, Dusterul a fost cel mai rapid. Pe locul doi s-a clasat Mazda CX-5, la mai bine de o secunda in spate, in timp ce Jeep Compass a incheiat podiumul cu aproape 5 secunde mai lent decat masina produsa la Mioveni.Pe ultima pozitie s-a clasat Opel Mokka, cu un timp de un minut si zece secunde.Evolutia Dusterului incepe la minutul 6:58 in clipul de mai jos:M.D.