Dacia Duster, nominalizata la titlul de masina anului 2019

Organizatorii World Car of the Year au anuntat numele masinilor care vor fi luate in considerare pentru acest ravnit titlu.SUV-ul romanesc va avea insa concurenta serioasa, pe lista fiind vehicule de top, precum Audi A6, Jaguar I-Pace sau Volvo XC40.Dar iata lista completa a masinilor nominalizare pentru World Car of the Year 2019:Acura RDXAudi e-tronAudi A1Audi A6Audi Q3 BMW 3 SeriesBMW i8 RoadsterBMW X2Cadillac XT4 Citroen C5 AircrossDacia Duster Ford Focus Honda Clarity Plug-In Hybrid Hyundai Santa FeHyundai NexoInfiniti QX50Jaguar E-PaceJaguar I-PaceJeep CherokeeJeep WranglerKia Ceed/ForteKia Niro EVKia SoulLexus ESLexus UX Nissan AltimaNissan KicksSEAT AronaSubaru ForesterSuzuki Jimny Toyota AvalonToyota CorollaToyota RAV4Volvo S60/V60Volvo XC40La Salonul Auto de la Geneva, programat la inceputul lunii martie a anului viitor, vor fi anuntate cele trei finaliste, urmand ca invingatoare sa fie anuntata la Salonul Auto de la New York, din aprilie 2019.Anul acesta, trofeul a fost castigat de Volvo XC60.I.G.