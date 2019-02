Dacia Duster primeste o editie limitata

Ziare.

Conform Best Ride , editia limitata va fi denumita Techroad/Ultimate si o sa fie disponibila si pe Logan, Sandero, Logan MCV, Lodgy si Dokker.Editia limitata de pe Duster include jante de 17 inch cu insertii rosii (16 inch pentru celelalte) si tapiterie specifica pentru scaune. In plus, editia limitata propune doar doua culori de caroserie: Fusion Red si Highland Grey.Totodata, va avea standard camera Multi View si avertizorul pentru unghi mort. Sistemul Multi View utilizeaza patru camere: marsariei, doua in oglinzile laterale si una frontala.Editia speciala este disponibbila in versiuni 4x2 si 4x4, iar ca motorizari au fost alese unitatea pe benzina turbo de 1.33 cu puteri de 130 CP si 150 CP si diesel Blue dCi de 115 CP.Pentru unitatile pe benzina, pretul va fi de 18.900 de euro, respectiv 19.400 de euro, in timp ce diesel-ul 4x2 va costa 19.750 de euro, iar cel 4x4 va avea un pret de 21.750 de euro.