Dacia Duster, printre cele mai bine vandute masini din Italia intr-o luna martie catastrofala

Din cauza bolii care a ucis peste 10.000 de oameni si a restrictiilor impuse de autoritati, piata auto din Peninsula a inregistrat o scadere uriasa de 85,42% fata de aceeasi luna a anului trecut.Doar 28.236 de vehicule noi au fost inmatriculate luna precedenta in Italia, in comparatie cu 194.302 vehicule cumparate cu un an inainte, scrie Icon Magazine Dacia a inregistrat si ea o scadere masiva, insa Duster ocupa un loc pe podium in topul celor mai bine vandute vehicule din Italia in luna martie.Cu 761 de vehicule vandute, Duster ocupa pozitia a 3-a, dupa Fiat Panda (1.188 vehicule) si Renault Clio (806 vehicule).In total, Dacia a comercializat 1.215 vehicule pe piata din Italia, in scadere cu 86.03% fata de luna martie a anului trecut.I.G.