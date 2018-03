Dacia Duster si-a zdrobit rivalul direct

*Foto: Jato Dynamics

Ziare.

com

Noua generatie a SUV-ului construit la Mioveni a fost asteptata cu nerabdare, fiind comercializate 15.024 de unitati in prima luna a anului 2018.Cele 15.024 vehicule vandute reprezinta o crestere cu 45% fata de aceeasi luna a anului trecut.Gratie acestei cresteri spectaculoase, Duster si-a surclasat categoric rivalul direct, Suzuki Vitara.Producatorul japonez a vandut doar 6.340 de unitati ale modelului Vitara in luna ianuarie, potrivit cifrelor prezentate de Jato Dynamics.14.550 de euro e pretul de pornire pentru noul Duster, in echiparea Essential.De partea cealalta, Suzuki Vitara are un pret de pornire de 13.550 de euro in Romania.I.G.