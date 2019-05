Dacia Duster, supusa la test de presa din Spania: Ce consum au noile motorizari diesel

Noile motorizari Blue dCi

Noile motorizari Blue dCi ofera cele mai noi sisteme de reducere a emisiilor poluante si un consum excelent, cel putin pe hartie.Jurnalistii de la El Desmarque au avut la test doua versiuni: motorizarea de 95 cai putere, insotita de o tractiune 4X2, si motorizarea de 115 cai putere, cu tractiune 4X4. Ambele cu transmisie manuala.In cazul motorizarii cu 95 cai putere, consumul a fost intre 5,1 si 5,6 la suta.De partea cealalta, motorizarea cu 115 cai putere si tractiune integrala a scos un consum de 5,8 litri la 100 km.Ibericii nu ofera, insa, detalii despre conditiile in care au fost testate masinile.Pentru a reduce emisiile poluante, noile motoare diesel Blue dCi sunt echipate cu un sistem de reducere catalitica selectiva (SCR) care functioneaza cu AdBlue (o solutie non-toxica disponibila la majoritatea statiilor de service) . Aceasta tehnologie transforma oxidul de azot din motoarele diesel in gaze inofensive.Potrivit Dacia, noile motorizari de pe Duster au un consum mixt de 4,4 ltiri/100 km.13.000 de euro e pretul de pornire pentru Dacia Duster in Romania.I.G.