Dacia Duster, testata fata in fata cu Jeep Renegade: Iata concluziile trase de Auto Bild

Ambele SUV-uri se bucura de o popularitate ridicata in gama lor, insa Jeep Renegade costa mai mult decat Dacia Duster.Din acest motiv, cei de la Auto Bild au dorit sa afle daca diferenta este chiar atat de mare si care ar fi minusurile Daciei Duster. Concluziile celor de la AutoBild vi le prezentam, asadar, in cele ce urmeaza.In ce priveste, Dacia Duster nu are rival. Modelul constructorului de la Mioveni are un pret de pornire de 11.260 de euro, in timp ce Jeep Renegade pleaca de la 20.490 de euro in Spania (In Romania, pretul de pornire este de aproximativ 16.800 de euro, cu TVA inclus).Apoi, Auto Bild a analizat sicelor doua modele. "Noua generatie a Duster-ului a castigat mai mult respect fata de precedenta. Partea din fata este mai impozanta, iar intreaga structura este mai bine definita. Totusi, este posibil sa spui ca Renegade este o masina mai eleganta, cu un design dreptunghiular si care pariaza pe unghiuri inclinate, ceea ce il deosebeste de competitie", a comentat publicatia.La, Dacia Duster vine cu un plus, avand o lungime de 4.341 mm, o latime de 1.804 mm, o inaltime de 1.693 mm si un ampatament de 2.674 mm. Modelul american are 4.246 mm lungime, 1.805 mm latime, 1.667 mm inaltime si 2.570 mm ca ampatament. Duster are asadar mai mult spatiu in interior, dar si un portbagaj mai incapator.Cat priveste, Auto Bild aminteste ca Jeep Renegade are dotari mai importante, cum ar fi un un sistem multimedia cu ecran tactic de 5 inchi inca din versiunea de baza. "Totusi, diferenta este poate mai mica decat te-ai astepta intrucat si cel mai slab echipat Duster are anumite dotari cum ar fi asistenta la plecarea din rampa, limitator de viteza si franare automata in caz de ugenta", mai noteaza Auto Bild.In ce priveste, sursa citata aminteste ca Dacia nu ofera motoare puternice, insa cele disponibile sunt variate.C.S.