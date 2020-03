Ziare.

In testul realizat de canalul de YouTube Dacia Duster Trails au fost folosite o Dacia Duster 1.5dci din 2015, capabila sa genereze 130 de cp, si un Land Rover Defender D90, 2.2Tdci din 2016.Cele doua masini au fost duse intr-o zona montana, iar misiunea a fost urce un munte pe care era depus un strat destul de gros de zapada. Inclinarea era de 26 de grade.Dacia Duster a fost prima si a avut cateva incercari nereusite. Stratul de zapada a fost insa prea gros si n-a putut fi inlaturat. In plus, Dacia Duster avea tendinta sa o ia in lateral.Pe de alta parte, Land Rover Defender D90 a reusit sa urce din prima.Ulterior, si Dacia Duster a facut acest lucru, dar doar pentru ca a luat-o pe urmele din zapada ramase din urma lui Land Rover Defender D90.C.S.