Dacia va avea un SUV mai mare decat Duster

Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor '90 pregateste un nou SUV in urmatorii ani. "Vom avea un SUV mai mare in familia Duster/Kaptur", a declarat Suss cu mister.De asemenea, oficialul Renault a anuntat ca modele Sandero si Logan vor fi reinnoite peste mai putin de doi ani. Surse neoficiale mai spun ca ar putea fi dezvoltat si un SUV similar cu Renault Captur, derivat din actualul Sandero Stepway.Actualul SUV Dacia Duster lansat anul acesta are o lungime de 4,3 metri, o inaltime de 1,6 m, iar versiunea 2WD are un volum al portbagajului de 478 de litri.