"Iata cat costa si cu ce noutati vine Dacia Duster Xplore"

Disponibila in doua culori noi, rosu Fusion si gri Highland, Dacia Duster Xplore beneficiaza de mai multe decoratiuni personalizate, atat la exterior, cat si la interior, unde tabloul de bord preia culoarea exterioara a masinii.Pretul de pornire pentru Dacia Duster Xplore porneste de la 17.470 de euro in Spania, prima tara in care versiunea va fi comercializata, anunta portalul Autopista Sub capota, editia limitata Xplore va beneficia, in Spania, de motorul pe benzina 1.3 TCe, cu 150 de cai putere si o tractiune 4x2. Pe alte piete va fi disponibila si cu motorizarea de 130 de cai putere.6.9 litri e consumul mixt promis de producator pentru motorizarea 1.3 TCe.Printre dotari regasim sistemul de navigatie MediaNav 4.0, camera pentru mersul cu spatele, keyless start access si jante de aluminiu de 17 inchi.Editia limitata va fi diponibila si pe alte modele din gama Dacia: Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy si Dokker.I.G.