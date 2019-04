Motivul pentru care cea de-a doua generatie a Dusterului nu va fi vanduta in India

Ziare.

com

SUV-ul are la baza o versiune modificata a platformei B0 si a fost conceput pentru a respecta reglementarile europene. Prin urmare, este considerat imposibil de realizat pentru piata din India, din punct de vedere al costurilor.Potrivit presei internationale, India va primi, insa, urmatoarea generatie a Dusterului. Dezvoltarea celei de-a 3-a generatii ar putea incepe in cel de-al doilea semestru al anului 2020, iar lansarea este asteptata pentru undeva in 2023.In India, Duster e vandut sub sigla Renault si este disponibil cu trei optiuni de motorizare: doua dieseluri de 1.5 litri, cu 84 de cai putere, respectiv 108 cai putere, si o unitate de 1.5 litri pe benzina, cu 105 cai putere.Se asteapta ca acestea sa fie actualizate in perioada urmatoare, pentru a respecta reglementarile BS-VI privind emisiile.In 2017, Renault Duster, comercializat pe piata indiana, a obtinut 0 stele la testul de siguranta Global NCAP! In Europa, cea de-a doua generatie a modelului construit la Mioveni e disponibila de la inceputul anului 2018.I.G.