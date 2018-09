Nissan a anuntat un nou SUV bazat pe... Duster

Ziare.

com

Noul Nissan Kicks va fi construit pe platforma B0, care este in prezent baza pentru Renault Duster si Kaptur, precum si pentru Nissan Terrano. Producatorul auto nipon spune ca aceasta platforma mult mai evoluata este mult mai robusta si mai potrivita pentru drumurile din India.Crossover-ul pentru India va fi mai lung cu 100 mm, ajungand astfel la 4,4 metri, in timp ce compartimentului pentru bagaje este de 432 de litri, anunta Best Ride Linia de monitorizari Nissan Kicks va include o unitate pe benzina de 1,6 litri, cu o capacitate de 106 cai putere, care functioneaza in tandem cu o cutie de viteze manuala cu cinci trepte. In plus, va fi oferit motor diesel de 1,5 litri si 110 cai putere, conectat la o transmisie manuala cu 6 trepte.La capitolul dotari, vom regasi controlul automat al climei, un sistem de infotainment cu un ecran touchscreen de 8 inch si suport pentru interfetele Apple CarPlay si Android Auto.Nissan Kicks va fi disponibil in India incepand cu anul 2019.