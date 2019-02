Performanta uriasa reusita de Dacia Duster: Stirea nu va trece cu siguranta neobservata

Ziare.

com

Duster s-a cocotat pe prima pozitie in topul celor mai vandute vehicule din segmentul C, depasind astfel Fiat 500 X, care in ultimii ani nu a avut rival."Anul 2019 incepe cu o stire care nu va trece cu siguranta neobservata: In prima luna a anului, Duster a fost cel mai bine vandut model din competitivul segment C in Italia. Vorbim de un segment de piata foarte important, care atrage unul din trei cumparatori auto", scrie publicatia Blasting News Cu 3.923 de vehicule vandute, Dacia Duster a reusit performanta de a depasi la vanzari Fiat 500 X, liderul categoric din 2018.Doar 3.410 unitati Fiat 500 X au fost cumparate in prima luna a anului 2019 in Italia, in comparatie cu 5.000 de vehicule vandute in ianuarie 2018.Locurile 3 si 4 sunt ocupate de doua modele Jeep, Compass si Renagade, cu 2.979 de unitati vandute, respectiv 2.963 vehicule comercializate.11.900 de euro e pretul de pornire al Daciei Duster in Italia.Vezi si:I.G.