Presa din Italia a publicat consumul real al Daciei Duster

Volskwagen Tiguan 1.6 TDI 115cp - 4.45 l/100 km

Suzuki S-Cross 1.6 DDIS 120cp - 4.35 l/100 km

Nissan Qashqai 360 dCI 130 cp 4WD - 4.33 l/100 km

Fiat 500X 1.6 Multijet 120 cp 4X2 - 4.80 l/100 km

Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 cp 4WH - 5.45 l / 100 km

Italienii de la Omni Auto au o rubrica in care testeaza toate masinile noi pentru a afla consumul real, iar acum a venit si randul Daciei Duster.In testul clasic pe ruta Roma - Forli (360 kilometri), Dacia Duster a avut un consum mediu de 4.6 l/100 km.Versiunea testata a fost cea cu motorizare de 1.5 dCi cu 100 cai putere si tractiune 4X4.Ca o comparatie, alte modele din aceasta clasa au scos, pe aceeasi ruta, urmatoarele consumuri reale:Jurnalistii italieni au facut un test de consum si in centrul orasului Roma, iar pentru Dacia Duster a urcat la 6,8 l/100 km.Totodata, s-a efectuat si un test economic, pe autostrada, iar cel mai redus consum scos a fost de 3,8 l/100 km.Dacia Duster are un pret de pornire in Romania de 12.350 de euro. In versiunea testata de jurnalistii italieni, pretul este de 18.750 de euro.C.S.