Presa din Italia prezinta "7 lucruri pe care nu le stiati despre Dacia Duster"

De la denumire pana la vanzarile uriase, publicatia Motorbox prezinta "7 lucruri pe care nu le stiati despre Dacia Duster":Aceeasi masina, mai multe nume. In Europa de Vest e comercializata sub numele de Dacia Duster, in timp ce pe alte piete, precum Rusia si India, e vanduta sub denumirea de Renault Duster. In alte tari e cunoscuta chiar ca Nissan Terrano.Inainte de Duster a fost ARO 10, asamblat din 1980 pana in 2006, la uzina romaneasca ARO (Auto Romania) din orasul Campulung.Duster are si o versiune pe GPL, dar si una pe bioetanol, populara in tari precum Franta si Brazilia.In 2019, Duster s-a plasat pe locul 3 in topul celor mai bine vandute modele auto din Italia, fiind depasit doar de brandurile locale Fiat Panda si Lancia Ypsilon.Duster poate fi cumparat si intr-o versiune pick-up in tarile din America Centrala si de Sud. Se numeste Oroch, dar e putin probabil s-o vedem vreodata prin Europa.In 2015, editia speciala Duster "Connected by Orange", vanduta doar in Romania, a fost echipata cu Wi-fi.Duster a putut fi vazuta in sporturile cu motor. A participat la Trofeul Andros, fiind condusa de Alain Prost. De asemenea, crossover-ul a participat la Rally Gazelle si celebrul Dakar.12.400 de euro este pretul de pornire pentru Dacia Duster pe piata din Italia.I.G.