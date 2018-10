Presa din Rusia critica Dacia Duster: "O dezamagire!"

Ziare.

Publicatia rusa Rambler considera ca nu exista diferente intre generatia actuala si cea precedenta (!) si ca impactul avut de noul Duster n-a fost deloc unul pozitiv.Citand "experti in domeniul auto", dar fara sa dea vreun nume, sursa in cauza afirma ca "majoritatea pasionatilor de masini sunt dezamagiti de calitatea constructiva a noului automobil, precum si de lipsa unor functii suplimentare"."Prima generatie a Dusterului a fost foarte populara si intr-un timp scurt a reusit sa obtina vanzari impresionante. Dar a doua generatie, comercializata deja in Europa, a fost supusa unor criterii stricte si nu a avut un impact pozitiv.In primul rand, in tarile europene, acest model de masina este cunoscut sub numele de Dacia. Expertii in domeniul auto sustin ca majoritatea pasionatilor de masini sunt dezamagiti de calitatea constructiva a noului automobil, precum si de lipsa unor functii suplimentare.Noua generatie nu se deosebeste de cea anterioara, iar inovatiile existente nu pot fi numite decat actualizari minore.La lansare, producatorul auto a promis ca noua generatie va deveni mai confortabila si mai fiabila, dar in cele din urma nu exista practic modificari! Motorizarile sunt, de asemenea, aceleasi ca si la precedenta varianta."Contrar informatiilor aparute in presa din Rusia, Dacia Duster continua sa doboare recorduri de vanzari. In luna august, SUV-ul construit la Mioveni a ocupat locul 7 in topul celor mai bine vandute masini din Europa, cu 17.500 de unitati comercializate.De asemenea, Dacia Duster a fost nominalizata la titlul de masina anului 2019, alaturi de vehicule de top, precum Jaguar E-Pace, Volvo XC40 sau Audi A6.I.G.