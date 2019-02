Presa din Spania da verdictul: Duster nou sau Kadjar second hand / Sandero nou sau Mercedes Clasa S vechi de 15 ani

Duster nou vs Kadjar second hand

Sandero nou vs Mercedes Clasa S vechi de 15 ani

Multi oameni iau in considerare posibilitatea de a cumpara, cu acelasi buget, fie o masina de top cu multi kilometri la bord, fie una noua, dar mai putin dotata. Autocasion prezinta avantajele si dezavantajele fiecarei alternative. Iar comparatiile implica doua modele Dacia: Duster si Sandero.Primul exemplu oferit de spanioli e intre o Dacia Duster noua, dar cu dotari modeste, si un Renault Kadjar vechi de doi ani, dar complet echipat."In principiu, cea de-a doua alternativa e mai buna. Pe langa confort si o estetica mai atractiva, din punct de vedere pur economic e o investitie mai buna. Bineinteles, trebuie sa tinem cont de unele aspecte si, mai presus de toate, sa privim pe termen lung, deoarece este normal sa avem aceasta masina intre 6 si 8 ani.Primul lucru este costul de intretinere, care poate creste mult. Cu cat masina este mai dotata, cu atat mai mare este intretinerea. Apoi, e posibil ca masina second hand sa vina cu niste probleme sau sa se strice mai repede. Ganditi-va la ce accesorii suplimentare sunt intr-adevar practice pentru nevoile sau dorintele dumneavoastra si intotdeauna sa tineti cont de pretul acestora. Spre exemplu, jantele de 19 inchi fac masina mai frumoasa, dar costul unei anvelope va fi de 350 de euro", noteaza publicatia amintita mai sus.Cel de-al doilea exemplu oferit de spanioli e un mai extrem. Cu un buget de 7 mii de euro puteti opta pentru o Dacia Sandero din fabrica sau un Mercedes Clasa S vechi de 15 ani, care atunci cand a fost cumparat de nou a costat in aproximativ 100.000 de euro."Aici raspunsul depinde in principal de utilizarea masinii si a nevoilor dumneavoastra. Daca este o masina de folosita in fiecare zi, atunci optati pentru Sandero. Daca n-o veti folosi zilnic, atunci puteti merge pe cea de-a doua varianta. Totusi, trebuie tinut cont ca la aceste masini, pretul asigurarii, consumul si pieselor de schimb e foarte ridicat.Un Mercedes care in 2007 a costat peste 100.000 de euro poate fi ieftin acum, dar costurile pieselor sunt cele ale unei masini de peste 100.000 de euro", continua sursa citata.In incheiere, publicatia Autocasion vine si cu concluzia: "Pe scurt, pentru a mentine o masina de lux, trebuie sa ai un venit pe masura".I.G.