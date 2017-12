Presa din Spania prezinta cele 5 concluzii trase dupa testul cu noua Dacia Duster

Ziare.

Publicatia Auto Facil a mers in Grecia pentru a testa noul Duster si a avut 5 concluzii pozitive despre modelul recent lansat de constructorul de la Mioveni, dupa cum urmeaza.- Jurnalistii spanioli scriu ca Dacia a facut eforturi pentru ca Duster 2018 sa fie recunoscut ca un adevarat Duster inca de la prima vedere, iar acest lucru a reusit. "Este similar cu modelul precedent, dar mult mai proaspat", remarca spaniolii.- Spaniolii noteaza ca aceste imbunatatiri sunt de necontestat. "Desi are multe zone cu plastic tare, acestea sunt placute la atingere si bine ajustate", scrie sursa citata.- Si la acest capitol, spaniolii au remarcat "un salt calitativ remarcabil, care nu are nimic in comun cu fosta generatie". In plus, sursa citata scrie ca, in off-road, "Duster este cea mai buna masina din categoria sa".- Spaniolii au apreciat faptul ca Dacia nu promite marea cu sarea, nu a pregatit multe motoare, dar cele existente sunt suficient de variate pentru a face fata tuturor dorintelor.- Cel de pornire pleaca de la 10.900 de euro, iar spaniolii noteaza faptul ca, "in pofida modificarilor, masina va fi vanduta in continuare la un pret mic si corect".C.S.