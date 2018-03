Renault va lansa un "Super Duster"

Ziare.

Vehiculul in cauza ar putea ajunge pe piata din Europa de Vest in 2020, in timp ce o alta versiune ar putea fi lansata in Asia spre finalul anului 2019."Vom oferi un nou SUV compact construit pe aceeasi platforma ca si Dacia Duster. Va avea aceleasi dimensiuni, dar va fi pozitionat diferit", a anuntat unul dintre directorii Renault, Bruno Ancelin, potrivit publicatiei franceze Challenges Modelul va fi construit in Rusia, unde va fi comercializat la inceputul anului viitor.Asa cum am anuntat si ceva mai sus, SUV-ul celor de la Renault va fi disponibil si in China si Koreea de Sud, undeva spre sfarsitul anului 2019 sau chiar inceputul lui 2020.Dar versiunea pentru tarile din Asia va fi construita pe o alta platforma, mai moderna si elaborata, chiar daca va avea acelasi aspect.Motivul pentru care Renault va folosi o alta plaforma e acela ca "Super Dusterul", asa cum a fost denumit de sursa citata, nu va fi un model low-cost pe piata asiatica.Bruno Ancelin n-a putut sa dea un raspuns exact la intrebarea: "Vom vede acest Duster si in Europa?", dar a lasat sa se inteleaga ca e foarte posibil.Teama celor de la Renault e ca "Super Dusterul" ar putea intra in concurenta cu un alt model al producatorului francez, Kadjar.Totusi, Ancelin a dezvaluit ca, in cazul unui raspuns favorabil din partea clientilor, "Super Dusterul" va ajunge si in Europa de Vest, dar nu inainte de 2020.I.G.