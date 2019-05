Spaniolii au testat noua Dacia Duster la o viteza de 200 km/h: Concluzia jurnalistilor si consumul real obtinut

Ziare.

com

Constructorul de la Mioveni a lansat recent o versiune de Duster cu motor pe benzina de 1,3 litri, capabil sa dezvolte 150 de cai putere.Astfel, jurnalistii spanioli de la Auto Moto au testat cel mai puternic Duster disponibil si au incercat sa vada daca Dacia are si calitati sportive.Ei au scos Dacia Duster pe o autostrada din Spania, unde au mers chiar si cu 200 km/h, insa impresiile nu au fost tocmai placute la aceasta viteza."Am transpirat la viteza mare. Din pacate, natura atragatoare a cutiei cu 6 viteze elimina practic orice pretentie sportiva, dar trebuie sa mentionam si un sentiment plutitor inconfortabil al directiei si ruliu la viteze mari. Autostrada este cel mai bun mediu de joaca al acestei masini, dar nu s-a ridicat la nivelul sedanurilor germane", a scris sursa citata.Astfel, jurnalistii spanioli recomanda Dacia Duster doar celor care cauta o masina onesta, fara pretentii sportive, la un pret scazut."Pentru restul, Dacia Duster este mereu un camarad excelent recomandat oamenilor care nu vor sa plateasca sume exorbitante pentru o masina noua. Chiar daca interiorul de pe Duster nu este luxos, are o calitate a constructiei serioase si certificata in timp", a mai scris sursa citata.Pe durata intregului test, Dacia Duster in versiunea 1,3 cu 150 CP a obtinut un consum real de 8,1 litri la suta.In Romania, o Dacia Duster cu o astfel de echipare are un pret de pornire de 15.750 de euro.C.S.