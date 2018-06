The Telegraph, despre noul Duster: Este ieftin si vesel, dar numai daca treceti cu vederea o mica problema

Ziare.

Cea de-a doua generatie a Daciei Duster impresioneaza prin aspectul complet schimbat si pret, dar dezamageste cand vine vorba de siguranta, e concluzia trasa de cunoscutul cotidian britanic The Telegraph "Desi e dezvoltat pe aceeasi platforma si are aceleasi dimensiuni, noul Duster nu are nimic in comun cu predecesorul sau decat pretul de pornire de doar 9.995 de lire sterline", noteaza sursa citata."Dacia a vandut 120.000 de modele in UK din 2013 si pana in prezent, dar ne asteptam ca aceste vanzari sa creasca odata cu aparitia noului Duster. Pe langa exteriorul complet schimbat, interiorul e mult mai calitativ si are un design mai interesant", continua publicatia britanica.Si tinuta la drum a fost imbunatatita, dupa cum remarca autorul drive test-ului: "Pe drum e semnificativ mai silentioasa, fiind usor de manevrat, iar directia suficient de precisa".Noul Duster are totusi si "o mica problema": rezultatul mediocru de la testul EURO NCAP."Dusterul a obtinut doar 3 stele din 5 la testul EURO NCAP, un rezultat mediocru in conditiile in care dispune si de airbaguri stil cortina. Ne asteaptam la 4 sau 5 pentru o masina noua, insa pretul mic trebuia obtinut de undeva...", conchide The Telegraph.Luna trecuta, Dacia Duster a fost modelul auto cu cea mai mare crestere la vanzari, de 29%, ocupand locul 3 in topul SUV-urilor subcompacte, dupa Renault Captur si Nissan Qashqai.16.882 de unitati Dacia Duster au fost comercializate in luna mai pe Batranul Continent.I.G.