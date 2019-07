Topul celor mai bine vandute SUV-uri din Romania in primele luni ale anului 2019

Segmentul B (SUV-uri si crossovere mici)

Raportul Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) pentru luna mai arata ca vanzarile de astfel de masini s-au majorat cu nu mai putin de 23,3% fata de perioada similara a anului trecut, pana la 22.796 de unitati.Cu 4.674 de unitati vandute in primele cinci luni din 2019, Dacia Duster e cel mai bine vandut SUV din Romania, noteaza Life News Modelul autohton este si liderul subsegmentului SUV B, fiind urmat la mare distanta de un alt vehicul produs in Romania, Ford EcoSport, cu 1.129 unitati comercializate.Dar iata cum arata topul celor mai bine vandute SUV-uri din Romania in perioada ianuarie - mai 2019:1. Dacia Duster 4.674 unitati2. Ford EcoSport 1.129 unitati3. Renault Captur 975 unitati1. Nissan Qashqai 1.645 unitati2. Volkswagen Tiguan 929 unitati3. Hyundai Tucson 917 unitati1. Skoda Kodiaq 328 unitati2. Peugeot 5008 79 unitati3. Seat Tarraco 78 unitati1. Mercedes-Benz GLA 169 unitati2. BMW X1 145 unitati3. Volvo XC40 88 unitati1. Mercedes-Benz GLC 445 unitati2. BMW X3 114 unitati3. Audi Q5 106 unitati1. Volkswagen Touareg 310 unitati2. BMW X5 245 unitati3. Audi Q8 198 unitati