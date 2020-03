Vanzarile Duster au crescut in Brazilia: Motivul pentru care SUV-ul s-a vandut mai bine intr-o perioada in care piata auto e la pamant

Ziare.

956 de unitati Duster a vandut Renault in luna martie pe piata din Brazilia, in crestere cu 32,7% fata de luna precedenta.O crestere surprinzatoare avand in vedere criza care a lovit industria auto odata cu pandemia de coronavirus, dar care are totusi o explicatie. Publicatia UOL pune aceasta crestere pe seama unor modificari facute de Renault la Dusterul comercializat in America de Sud.Apoi, Renault e unul dintre brandurile care vinde cel mai bine cand vine vorba de flote auto.Doar 7 modele auto au inregistrat cresteri de vanzari in luna martie.I.G.