Dacia lanseaza un nou model in Romania: Iata care sunt preturile

Producatorul de la Mioveni aduce in tara noastra versiunea Stepway pentru Logan."Preturile sunt cuprinse intre 10.250 euro (TVA inclusa) pentru varianta echipata cu motorul TCe 90, si 12.150 euro, pentru varianta Blue dCi 95", arata compania intr-un comunicat, potrivit News.ro Modelul vine cu trei variante de motorizare: una pe benzina, TCe cu 90 cai putere, si doua diesel, Blue dCi cu 75 cai putere si Blue dCi cu 95 cai putere.Noul model are sistem de navigatie MediaNav, cu ecran tactil, oglinzile reglabile electric, cu dejivrare, sistemul cruise control sau asistenta la parcarea cu spatele.Volumul portbagajului noului Logan Stepway este de 510 litri, cu posibilitatea de a ajunge la 1.257 litri in cazul in care bancheta spate este rabatata.Logan Stepway va putea fi comandat incepand chiar de astazi.