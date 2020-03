Dacia Logan are o noua rivala in Romania - ce pret de pornire are

Ziare.

com

Pretul de pornire pentru Lada Vesta Euro 6d incepe de la 11.662 de euro cu TVA pentru versiunea Comfort, conform AutoExpres In aceasta suma veti beneficia de un model cu motor pe benzina de 1.6 litri, capabil sa dezvolte 106 CP. Ca echipare, aceata versiune are sistem audi, scaune incalzite si aer conditionat.In echiparea Lux, care costa inca 300 de euro, modelul beneficiaza si de jante de aliaj de 16 inci, sistem multimedia cu navigatie, aer conditionat automat si sistem de parcare cu camera marsarier.Versiunea Kombi are un pret de la 12.733 euro cu TVA, iar cea Cross porneste de la 14.042 euro.C.S.