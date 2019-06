Dacia Logan, scoasa de la vanzare in numeroase tari din Europa

Ziare.

com

Dacia Logan nu mai este disponibila la vanzare in tari precum Italia, Marea Britanie, Germania si Austria si nu mai poate fi configurata, conform Auto-Bild In schimb, in tari precum Romania si Franta, modelul Logan sedan mai este inca disponibil.Constructorul de la Mioveni nu a oferit inca un motiv pentru care s-a luat aceasta decizie, dar poate avea legatura cu faptul ca Dacia se pregateste sa lanseze un nou motor in trei cilindri.De asemenea, in luna octombrie este asteptata lansarea noii generatii Dacia Logan, ce va veni cu imbunatatiri majore.Dacia nu va fi prezenta la Salonul Auto de la Frankfurt, astfel ca, mai mult ca sigur, lansarea va avea loc la Salonul Auto de la Paris.C.S.