Die Welt a testat o Dacia Logan la mana a doua: Avertismentul jurnalistilor germani

Ziarul german isi avertizeaza cititorii ca achizitia unei Dacia Logan la mana a doua este riscanta, in conditiile in care foarte multi proprietari nu intretin masina asa cum ar trebui. Die Welt aminteste ca modelele Dacia se devalorizeaza foarte greu, astfel ca este mai indicat sa iti cumperi un model nou decat sa te indrepti catre unul deja utilizat."Dacia Logan este o super-afacere doar cand o cumperi noua", noteaza Die Welt, care considera ca, decat sa iti cumperi o masina Dacia la mana a doua, mai bine te indrepti spre alte modele SH, in cazul in care bugetul este foarte scazut."Faptul ca raportul TUV ofera rezultate dezastruoase pentru Dacia Logan este din cauza ca proprietarilor nu le place sa faca revizii sau sa repare masina. In general, putini proprietari Dacia sunt susceptibili sa aiba o relatie deosebit de emotionanta si apropiata cu masina lor, iar asta se reflecta in tratamentul asupra masinii.Cine cumpara un model la mana a doua ar trebui sa tina cont de numeroase vulnerabilitati, cum ar fi suspensia si directia. Inclusiv sistemul de evacuare e predispus la probleme, iar multi proprietari s-au plans ca parbrizul se zgarie foarte rapid", a mai scris Die Welt.Recent, Dacia a retras de la vanzare in Germania versiunea sedan a modelului Logan C.S.