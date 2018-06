Auto Bild prezinta 5 calitati si un mare defect al Daciei Lodgy

Ziare.

Dupa ce au testat modelul constructorului de la Mioveni, cei de la Auto Bild Spania au gasit cinci parti pozitive, dar si un mare minus.1. Faptul ca are sapte locuri si "se dovedeste o alegere ideala pentru familiile numeroase".2. Portbagajul - Chiar daca nu este o masina foarte lunga (4,498 mm), Dacia Lodgy vine cu un portbagaj de 827 de litri in versiunea cu cinci locuri, care scade la 207 litri cand se folosesc toate cele sapte locuri. Totusi, cand banchetele din spate sunt rabatate, capacitatea de incarcare ajunge la 2.617 litri.3. Pretul - In Spania, modelul in cinci locuri are un pret de pornire de 9.943 de euro, iar cei ce doresc varianta cu sapte locuri platesc 500 de euro in plus. In tara noastra, pretul de pornire este mai mare, de 11.650 de euro cu TVA inclus.4. Fiabilitate ridicata - Lodgy foloseste tehnologie testata in timp de Renault, iar toate vechile probleme au fost rezolvate deja.5. Varianta pe GPL - Soferii pot miza pe o masina care va avea costuri reduse de utilizare din punct de vedere al combustibilului, avand in vedere ca exista disponibila si o varianta pe GPL.In opinia celor de la Auto Bild Spania, cel mai mare defect al Daciei Lodgy il reprezinta calitatea proasta a materialelor din interior."Am gasit portiuni mari de plastic, lipsa de atentie la detalii si fara materiale de calitate", a concluzionat sursa citata.C.S.