Cum arata noua editie limitata pregatita de Dacia si ce dotari va avea (Foto)

Potrivit Auto Bild , Dacia va prezenta o editie limitata pe nume Nomada (numele este posibil sa varieze de la tara la tara), ce va fi disponibila pe toate modelele din seria Stepway (Sandero, Lodgy si Dokker).In primul rand, Dacia va oferi in premiera posibilitatea de a achizitiona o masina de culoare bej.In plus, modelele din seria limitata vor beneficia de jante de aliaj de 16 inchi, in culori negru cu argintiu.Pe usi va aparea de asemenea logo-ul Stepway scris cu culoarea neagra.In interior, modelul Dacia Sandero Nomad va beneficia si de climatizare automata. Pentru Lodgy si Dokker nu este disponibila aceasta varianta. Si scaunele vor fi personalizate cu denumirea "Stepway".Deocamdata nu exista informatii despre pretul pe care aceasta editie limitata il va avea.Lansarea oficiala va avea loc in aceasta saptamana, la Salonul Auto de la Geneva.C.S.