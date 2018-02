Dacia a anuntat ce surpriza pregateste pentru Salonul Auto de la Geneva

Ziare.

com

Prin intermediul unui comunicat de presa, Dacia a anuntat ca va lansa o noua versiune Stepway pentru unul dintre modelele din gama sa.Cei de la Dacia nu au dat mai multe detalii si au mentionat doar ca vor prezenta "o noua versiune in editie limitata pentru familia Stepway, care va fi disponibila pe anumite piete in cursul acestui an".In acest moment, Sandero, Logan MCV, Lodgy si Dokker sunt modelele ce beneficiaza de versiuni Stepway.Acestea se bucura de o popularitate foarte mare in randul modelelor Dacia. Drept dovada stau vanzarile din Europa pentru modelele Sandero, dintre care aproximativ 75% sunt in versiuni Stepway.Salonul Auto de la Geneva va avea loc intre 8 si 18 martie.C.S.