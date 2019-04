Dacia a anuntat preturile din Romania pentru editia limitata Techroad: Cat costa Duster, Logan si Sandero

Ziare.

Aceasta editie limitata este disponibila pe Duster, Logan si modelele din familia Stepway.Ea propune doua nuante noi pentru caroserie, fusion red si highland grey, insertii de culoare rosie pentru carcasele oglinzilor laterale si jante de aluminiu de 16 inch (17 inch in cazul Duster).Ca dotari de serie, regasim sistemul multimedia NAV (Logan, Lodgy, Duster si Dokker), camera video pentru marcarea cu spatele (Logan, Logan MCV si Sandero), sistem cruise control (Logan), volan si ornamentul schimbatorului de viteze imbracate in piele (Duster).Pretul pentrueste de 16.850 de euro si vine cu o motorizare diesel de 1.5 litri si 115 CP.In schimb, pretul pentrueste de 12.500 de euro, in versiunea diesel de 1.5 litri si 95 CP.Pentru modelele Stepway, pretuleste de 14.000 de euro, in timp ce pentrueste de 14.850 de euro. Ambele sunt in versiunea diesel 1.5 litri si 95 CP.Cu aceeasi motorizare vin si modelele, care au un pret de 15.300 de euro, respectiv 15.950 de euro, in versiunea Techroad.C.S.