Dacia ia o decizie importanta in privinta modelului de 3.500 de euro

Dupa ce presa internationala a scris intens ca din 2018 vom avea Dacia Kwid si in Europa, reprezentantii constructorului de la Mioveni au transmis ca nu mai iau in calcul aceasta varianta, potrivit Autocar Louise O'Sullivan, managerul brandului Dacia in Marea Britanie, a explicat ca "produsul corect pentru Europa este Dacia Sandero".In aceste conditii, Kwid va fi vanduta in continuare doar in India si Brazilia, unde pretul de pornire este de aproximativ 3.500 de euro.Kwid este un mini-SUV vandut in cele doua tari sub brandul Renault , dar presa internationala scria ca in Europa ar fi urmat sa fie vandut sub denumirea Dacia Kwid.Jurnalistii din presa auto internationala scriau ca acest model ar fi urmat sa ajunga si in Europa pentru a le oferi cumparatorilor o alternativa si mai mica, de oras, la Dacia Sandero.C.S.