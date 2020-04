Dacia pregateste o mare surpriza: Modelul pe care il va lansa in premiera

Ziare.

Astfel, noua Dacia Sandero, ce va fi lansata la finalul acestui an, va beneficia si de o versiune hibrid, conform MotorsActu Aceasta va beneficia de tehnologie de la Renault Clio, pe care pana la 80% din calatoriile urbane sunt efectuate in modul electric.In ce priveste designul, noua Dacia Sandero va copia elemente de la Dacia Duster.De asemenea, va avea un portbagaj mai mare si va creste si in dimensiuni.Noua Dacia Sandero va fi construita pe platforma lui Renault Clio.Lansarea va avea loc in toamana acestui an, iar modelul va fi scos la vanzare din prima parte a lui 2021.C.S.