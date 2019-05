Dacia pregateste prima masina electrica din istoria brandului: Cat va costa, cum ar putea arata si cand va fi lansata (Foto)

Ziare.

Conform jurnalistilor francezi de la Caradisiac.com , primul model electric de la Dacia, al carui nume nu este stabilit momentan, va fi lansat in 2021, la Salonul Auto de la Frankfurt.Aspectul masinii electrice de la Dacia va fi similar cu cel al lui Renault City K-ZE, disponibil pe piata din China, de la care va imprumuta multe elemente.Pretul de start va fi de aproximativ 20 de mii de euro, insa va beneficia si de eco-bonusuri si va mai scadea cu cateva mii de euro. In orice caz, masina electrica a celor de la Dacia isi propune sa fie cea mai ieftina de pe piata.Autonomia va fi de 200 de kilometri, in timp ce perioada de incarcare la priza domestica va fi de aproximativ 4 ore.Ca dotari, prima Dacia electrica va beneficia de ecran multimedia tactic cu sistem de navigatie, camera de marsarier si aer conditionat automat.Lansarea va avea loc la finalul anului 2021, la Frankfurt.C.S.