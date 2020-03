Dacia Spring, primul model 100% electric al producatorului auto de la Mioveni (Galerie foto)

Ziare.

com

Denumit "Spring", primul model 100% electric de la Dacia va avea 5 usi si patru locuri.Autonomia va fi in jurul a 200 de kilometri, iar Dacia considera ca aceasta va fi suficienta pentru "o plimbare fara stres prin oras si suburbii".Prezentarea ar fi trebuit sa aiba loc la Salonul Auto de la Geneva, insa cum acest eveniment a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, Dacia a oferit informatiile si fotografiile prin intermediul unui comunicat de presa.Cu aspectul unui SUV de dimensiuni mici, Dacia Spring va oferi blocuri optice 100% LED, iar in partea frontala luminile de zi vor fi pozitionate deasupra farurilor!Modelul va fi disponibil din 2021 si va avea o lungime de 3,73 metri.Nu au fost oferite informatii despre pret, insa se zvoneste ca acesta va fi in jurul a 20.000 de euro.I.G.