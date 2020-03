Dacia va lansa 7 modele in urmatorii doi ani

Ziare.

Producatorul auto de la Miovani are in plan lansarea a nu mai putin de sapte modele in urmatorii doi ani, informeaza site-ul Caradisiac In vara lui 2020, Dacia va prezenta cea de-a doua generatie a modelelor Lodgy si Dokker.Apoi, in toamna acestui an, sunt asteptate generatiile cu numarul trei pentru Sandero si Sandero Stepway.In 2021, Dacia are in program prezentarea celei de-a treia generatii a modelului Logan MCV. Daca nu vor interveni modificari, lansarea pe piata se va produce in primavara.Tot atunci e programata si prezentarea primului model electric din istoria Dacia, numit Spring.In fine, la inceputul anului 2022, Dacia Duster ar urma sa primeasca un facelift.Programul lansarilor Dacia din urmatorii doi ani:2020 (vara): Lodgy 2 si Dokker 2;2020 (toamna): Sandero 3 si Sandero Stepway 3;2021 (primavara): Spring si Logan MCV 3;2022 (primavara): Duster 2 facelift.Dacia a inregistrat un record de vanzari in 2019, avand peste 730.000 de livrari.I.G.