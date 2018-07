Noutati de la Dacia: Ce modele vor fi lansate in perioada urmatoare

Ziare.

Pentru inceput, in luna septembrie, Dacia va lansa versiunea Sandero Streetway, anunta publicatia italiana Motori Online Streetway va reprezenta varianta mai eleganta si de strada a lui Sandero, o alternativa la Stepway, care e destinat mai mult sofatului off-road.Apoi, in luna octombrie, Dacia Duster va veni cu o versiune alimentata cu GPL, care pe modelul precedent a avut un real succes pe piata din Italia.Dacia a comercializat 101.128 de modele Duster in perioada ianuarie - aprilie 2018, SUV-ul romanesc ocupand locul 2 in randul automobilelor lansate in acest an.De partea cealalta, Dacia Sandero ocupa locul 43 in topul celor mai bine vandute masini din lume in primele patru luni ale acestui an, cu 123.641 de unitati livrate.I.G.