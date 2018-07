Presa britanica, impresionata de noul Duster: Cumparatorii de masini ieftine nu au avut niciodata ceva mai bun

Ziare.

Press Association a avut in teste timp de cateva zile noul Duster, iar impresiile sunt pozitive."Cumparatorii de masini ieftine nu au avut niciodata ceva mai bun. Mergand inapoi in timp, clasa masinilor ieftine a fost populata cu vehicule teribile, fara dotari, fara echipamente de siguranta, fara pic de speranta.Dar, astazi, daca doriti o masina off-road ieftina, puteti avea un Duster. Este inca incredibil de accesibil, dar este o masina adevarata si, in destul de multe feluri, o masina pe care sa v-o doriti", a scris agentia britanica, potrivit Evening Express. In plus, britanicii considera ca Duster este si o masina destul de placut de condus."Surprinzator pentru o masina atat de ieftina, dar Duster este chiar distractiv de condus. Nu este un, iar cumparatorii nu se asteapta sa fie, dar nu ai motive sa te plangi", a mai scris sursa citata.La final, britanicii au conchis ca Duster este o varianta de luat in calcul in cazul in care va aflati in cautarea unei masini ieftine."Noul Duster se afla in spatele rivalilor din clasa cross-overelor din cauza unui interior ieftin, dar avand in vedere pretul pare nedrept sa-l comparam cu acestea. Este o masina ieftina, cu multe abilitati si personalitate mica, in concluzie e o propunere atractiva", a notat agentia britanica.Dacia Duster are un pret de pornire in Marea Britanie de 9.995 de lire sterline. In tara noastra, pretul de pornire este de 12.450 de euro.C.S.