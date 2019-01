Presa din Marea Britanie anunta ca Dacia va lansa o masina electrica "socant de accesibila"

Dacia electrica - nu mai devreme de 2020

Publicatia britanica Express anunta ca producatorul auto de la Mioveni va lansa in viitor o masina electrica, ce ar putea avea impactul pe care l-au avut Sandero si Duster.Masinile electrice devin din ce in ce mai populare, iar numerosi producatori auto, printre care Nissan, Porsche, BMW sau Audi, intra pe aceasta piata.Pe piata vehiculelor electrice ar putea intra si Dacia. Intr-un interviu acordat publicatiei citate mai sus, presedintele pe Europa al Dacia, Jean Christophe Kugler, anunta ca, in cazul producerii unei masini electrice, pretul acesteia "va fi socant de accesibil"."Vom ramane socant de accesibili. Nu ne vom schimba politica si vom profita de puterea aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi si de tehnologia dobandita pentru a putea reusi acest lucru", a spus acesta."Avem toate tehnologiile electrice pregatite pe raft. Fiind parte a unei aliante de acest nivel, atunci cand avem nevoie de o tehnologie, dispunem de ea. Nu trebuie sa negociem cu nimeni", a continuat oficialul Dacia.Foarte probabil, primul vehicul electric Dacia va imprumuta multe elemente de la Renault, in special de la modelul Zoe.Jean Christophe Kugler a indicat ca primul vehicul electric din istoria Dacia ar putea fi lansat in 2020 sau 2021."Asteptam momentul in care va fi accesibila (masina electrica - n.red.) . Ramanem fideli planului nostru de afaceri si atunci cand va fi momentul vom actiona", a mai precizat acesta.Probabil ca masina electrica a celor de la Dacia ar trebui sa fie construita pe o platforma cu totul noua, ceea ce inseamna ca nu va fi lansata mai devreme de 2020, conchide sursa citata.I.G.