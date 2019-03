Primele impresii ale presei franceze dupa ce Dacia a lansat o editie limitata la Geneva

Ce contine editia limitata a Dacia

Marea noutate a Dacia pentru Geneva 2019 este editia limitata Ultimate (pe anumite piete se va numi Techroad), disponibila pe Duster si modelele din gama Stepway.Jurnalistii straini prezenti la standul Dacia de la Geneva au analizat aceasta editie limitata, iar impresiile sunt pozitive."Dacia e de neoprit si incepe anul 2019 sub auspiciile cele mai bune. Editia limitata Techroad reflecta dorinta de a urca putin in gama", au scris francezii de la Caradisiac Sursa citata mentioneaza ca imbunatatirile legate de aspect nu te vor determina "sa nu poti sa dormi noaptea" din dorinta de a conduce masina, insa pe de alta parte se aminteste ca "Dacia e un contructor low-cost si este iluzoriu sa asteptam de la el o serie speciala plina de bling-bling-uri".In schimb, francezii au apreciat faptul ca Dacia vine cu foarte multe dotari in aceasta editie limitata.Marea noutate este legata de disponibilitatea a doua culori noi de caroserie: Fusion Red si Highland Grey.Conform comunicatului de la Dacia, editia limitata va primi insertii de culoare rosie pentru carcasele oglinzilor laterale si pentru jante.In versiunea standard, modelele din editia limitata Ultimate vor putea beneficia de jante de 17 inch pentru Duster si 16 inch pentru celelalte modele.Totodata, vor mai fi disponibile urmatoarele dotari: blind spot detenction, sistem camera multi-view, sistem de infotainment Media Nav Evolution, senzori de parcare spate, aer conditionat automat si card pentru acces.Camera Multi View va utiliza patru camere - cea de marsarier, cea din partea frontala si doua integrate in oglinzile laterale - astfel ca soferul va avea vizibilitate pentru toate unghiurile.In plus, sistemul multimedia este compatibil cu Apple CarPlay si Android Auto.O noutate este si tapiteria in editie limitata, ce va avea insertii de culoare rosie.Dacia nu a oferit insa nicio informatie legata de pretul acestei editii Ultimate.C.S.